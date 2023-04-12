Кримінал

В Ізюмському районі збитий БПЛА спричинив пожежу

12 Квітня 2023 08:47
24
читать на русском →
хова

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та дорожнє полотно.

В Ізюмському районі внаслідок падіння російського БПЛА сталася пожежа на площі 10 га на відкритій території в полі.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Кіндрашівка Куп’янського району поранення отримала 62-річна жінка.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Квітня 2023 11:23
18

Зеленський відреагував на відео зі стратою українського полоненого
12 Квітня 2023 10:48
56

Малюк обіцяє з-під землі дістати потвор, які катували українського полоненого
12 Квітня 2023 10:36
33

The Economist: до диверсії на білоруському аеродромі причетні агенти СБУ
12 Квітня 2023 09:59
46

Росія вважає, що Залужний піде на Мелітополь – розвідка Британії
12 Квітня 2023 09:16
34

Сербія погодилася або вже надала зброю Україні – витік з Пентагону
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
Сергій ПРИТУЛА

Заткніться!
Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
усі думки