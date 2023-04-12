Кримінал

В Ізюмському районі збитий БПЛА спричинив пожежу Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та дорожнє полотно. В Ізюмському районі внаслідок падіння російського БПЛА сталася пожежа на площі 10 га на відкритій території в полі. Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Кіндрашівка Куп’янського району поранення отримала 62-річна жінка. Поділитися:



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