Харків

В Ізюмському районі на вибуховому пристрої підірвався чоловік

30 Квітня 2023 14:01
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міна, харківська область

В суботу 30-річний мешканець села Вірнопілля Ізюмського району на власному подвір’ї підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Постраждалого доставлено до місцевої лікарні. Йому надається медична допомога.

Про це повідомили в Управлінні поліції Харківської області.

Працівники слідчо-оперативної групи провели огляд місця події, вилучили речові докази та задокументували злочин проти мирного населення.

Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.


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