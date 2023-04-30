В Ізюмському районі на вибуховому пристрої підірвався чоловік

В суботу 30-річний мешканець села Вірнопілля Ізюмського району на власному подвір’ї підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Постраждалого доставлено до місцевої лікарні. Йому надається медична допомога.

Про це повідомили в Управлінні поліції Харківської області.

Працівники слідчо-оперативної групи провели огляд місця події, вилучили речові докази та задокументували злочин проти мирного населення.

Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.