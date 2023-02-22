Кримінал

В Ізюмі на “пелюстці” підірвався чоловік

22 Лютого 2023 16:36
20
читать на русском →
міна

Чоловік отримав тілесні ушкодження внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої в місті Ізюм, повідомляє поліція Харківської області.

“Встановлено, що 55-річний чоловік розбирав зруйноване ворожим обстрілом приміщення будівлі та випадково наступив на невідомий вибуховий предмет. З травмами потерпілого доставили до місцевого медичного закладу”, – йдеться у повідомленні поліції.

За інформацією голови ОВА Олега Синєгубова, чоловік наступив на міну “Пелюстка” (ПФМ-1). “Госпіталізований з вибуховим пораненням. Наразі медики надають йому медичну допомогу. Чоловік – працівник лісового господарства”, – написав Синєгубов у соцмережі.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Лютого 2023 19:13
87

На Харківщині виявили дві російські ДРГ
22 Лютого 2023 19:30
67

У Харкові узгодили перейменування 18 російських топонімів (список)
22 Лютого 2023 18:30
37

Окупанти збільшили чисельність особового складу на ділянках наступу – Генштаб
22 Лютого 2023 18:05
65

Україна виставить у Німеччині та країнах Балтії російські танки
22 Лютого 2023 17:51
86

ЄС не узгодив десятий пакет санкцій
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
Юрий КАСЬЯНОВ

Готовится масштабное воздушное нападение
усі думки