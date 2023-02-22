В Ізюмі на “пелюстці” підірвався чоловік

Чоловік отримав тілесні ушкодження внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої в місті Ізюм, повідомляє поліція Харківської області.

“Встановлено, що 55-річний чоловік розбирав зруйноване ворожим обстрілом приміщення будівлі та випадково наступив на невідомий вибуховий предмет. З травмами потерпілого доставили до місцевого медичного закладу”, – йдеться у повідомленні поліції.

За інформацією голови ОВА Олега Синєгубова, чоловік наступив на міну “Пелюстка” (ПФМ-1). “Госпіталізований з вибуховим пораненням. Наразі медики надають йому медичну допомогу. Чоловік – працівник лісового господарства”, – написав Синєгубов у соцмережі.