В Ізюмі ексгумовано вже 146 тіл – Синєгубов

Триває ексгумація тіл загиблих з місця масового поховання в Ізюмі.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, за цей час ексгумовано 146 тіл, переважна більшість з яких – це цивільні особи, в тому числі 2 дітей.

У частини загиблих є ознаки насильницької смерті, є тіла зі зв’язаними руками та слідами катувань. У померлих також виявлені мінно-вибухові травми, осколкові та колото-різані поранення.

Усі тіла направляються на судово-медичну експертизу для остаточного з’ясування причин смерті.

“Хочу подякувати за посилену роботу нашим поліцейським, працівникам прокуратури, службовцям ДСНС, фахівцям СБУ, судмедекспертам, лікарям та усім, хто задіяний в проведенні цієї ексгумації. Окремо дякую представникам національних та міжнародних засобів масової інформації”, – написав Синєгубов у Telegram.

“Про жахливі злочини російських окупантів на Харківщині має знати увесь світ. А зібрані нами докази обов’язково будуть використані в міжнародних судах, щоб покарати військових злочинців!” – додав він.