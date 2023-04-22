В ISW пояснили, чи справді Пригожин закликав Кремль закінчити “СВО”

Тимчасове припинення вогню в Україні та затягування війни підуть лише на користь Росії, дозволяючи їй відновити свої сили та зменшити підтримку України Заходом. Росія використовуватиме окуповані території в Україні як плацдарм для майбутніх наступальних операцій після відновлення своєї боєздатності.

Росія продовжує використовувати інформаційні операції на Заході як зброю, щоб перешкоджати наданню військової допомоги, і такі зусилля лише посилюватимуться, якщо Росія зможе створити міцну лінію оборони за допомогою військовослужбовців за контрактом і строковиків, що сповільнить просування України, пише ISW.

Колишній російський офіцер і затятий націоналіст Ігор Гіркін та його “Клуб розлючених патріотів” спитали, чому російська влада не заарештовує Пригожина за його «прямі заклики» заморозити війну на нинішньому фронті.

В ISW вважають, що Пригожин знайшов покровителя – можливо, пов’язаного з Міноборони Росії – який підтримує тимчасове заморожування війни в Україні з політичних мотивів. Стверджується, що Росія заморозить війну до 2024 року з політичних причин, таких як президентські вибори, якщо Росії вдасться відбити українські контрнаступи. Можливо, Гіркін і його покровителі побоюються, що Пригожин приєднався до політичної фракції, яка закликає президента Росії Володимира Путіна припинити війну на нинішніх рубежах після запланованого українського контрнаступу.

На початку квітня Пригожин публічно відновив співпрацю з російським МО і, схоже, повернув собі деякі привілеї, надані Кремлем, після багатомісячної суперечки з російським військовим командуванням. Міністерство оборони Росії та російське військове командування можуть бути зацікавлені в замороженні війни для відновлення російських сил.