Суспільство

В Ісландії приготувалися до виверження вулкана

11 Листопада 2023 12:47
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ісландія, вулкан

Влада Ісландії оголосила режим надзвичайної ситуації на тлі серії землетрусів на південному заході півострова Рейк’янес, які вказують на загрозу вулканічного виверження.

За даними The Guardian, всього з кінця жовтня на півострові було зареєстровано 24 тисячі землетрусів. У п’ятницю за 14 години сталося 800 землетрусів, з них найсильніший, магнітудою 5,2, – в районі місті Гріндавік. Виверження вулкана прогнозується протягом кількох днів.

Раніше в четвер з метою обережності було закрито геотермальний курорт Блауа-Лоунід неподалік міста Гріндавік.


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