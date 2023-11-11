В Ісландії приготувалися до виверження вулкана

Влада Ісландії оголосила режим надзвичайної ситуації на тлі серії землетрусів на південному заході півострова Рейк’янес, які вказують на загрозу вулканічного виверження.

За даними The Guardian, всього з кінця жовтня на півострові було зареєстровано 24 тисячі землетрусів. У п’ятницю за 14 години сталося 800 землетрусів, з них найсильніший, магнітудою 5,2, – в районі місті Гріндавік. Виверження вулкана прогнозується протягом кількох днів.

Раніше в четвер з метою обережності було закрито геотермальний курорт Блауа-Лоунід неподалік міста Гріндавік.