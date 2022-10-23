В Іркутську на будинок впав винищувач, є загиблі

У російському Іркутську розбився черговий винищувач. Російський літак влетів у житловий будинок, після чого спалахнула пожежа.

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв повідомив, що в Іркутську на 2-поверховий будинок впав винищувач “Су-30”, 2 пілоти загинули. Про жертви серед населення поки невідомо.

За попередніми даними, літак впав на приватний будинок. Після авіакатастрофи спалахнула масштабна пожежа. У мережі вже публікують перші кадри після падіння винищувача.

Губернатор області пізніше додав, що на місце події виїхали усі підрозділи. Інформації про постраждалих поки що немає.

Пресслужба головного управління МНС в Іркутській області уточнила, що літак зазнав аварії під час випробувального польоту. Він упав у межах міста, у секторі приватної забудови на двоповерховий будинок. Літак падав стрімко вниз.

Су-30 – багатоцільовий винищувач покоління “4+”, розроблений ОКБ Сухого і серійно випускається на Іркутському авіазаводі.

Це вже другий літак який розбився в Росії за останні дні. 17 жовтня в Єйську розбився військовий літак Су-34 і впав на житловий будинок. Після падіння Су-34 в Єйську також заявляли про тренувальний політ.