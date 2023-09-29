Суспільство

В Ірані вже вдруге за тиждень спалахнула пожежа на заводі Міноборони

29 Вересня 2023 13:05
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іран, пожежа, міноборони

На заводі з виробництва автомобільних акумуляторів, що належить міністерству оборони Ірану, вдруге за тиждень сталася пожежа.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на іранські державні ЗМІ.

Під час пожежі, яка спалахнула у четвер у відділі зберігання пластикових відходів, ніхто не постраждав.

Іранські ЗМІ поширили фотографії та відеозаписи, на яких видно, як стовп чорного диму підіймається над місцем загоряння на північ від столиці Тегерана.

Як зазначається, впродовж багатьох років на військових об’єктах Ірану сталася низка пожеж та інших нещасних випадків, у яких країна часто звинувачує Ізраїль.


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