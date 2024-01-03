Суспільство

В Ірані підірвали паломників до могили генерала Сулеймані

3 Січня 2024 16:43
читать на русском →
іран

В Ірані щонайменше 73 людини загинули і 170 отримали поранення внаслідок вибухів на кладовищі біля могили генерала Касема Сулеймані, повідомляє CNN.

На кладовищі в місті Керман, де похований Сулеймані, сталися щонайменше два вибухи на значній відстані (декілька сотень метрів) від могили генерала. На кладовищі в цей час було безліч людей, які прийшли вшанувати пам’ять Сулеймані в четверту річницю його загибелі.

Влада Ірану вже назвала подію терористичним актом.

Сулеймані було вбито 3 січня 2020 року в результаті авіаудару США в міжнародному аеропорту Багдада.

Генерал Сулеймані очолював елітний підрозділ “Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), який займався операціями за кордоном і який у США визнаний терористичною організацією. Згідно з заявами Пентагону, Сулеймані та його підлеглі “несуть відповідальність за загибель сотень американських і коаліційних військовослужбовців та поранення ще тисяч”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Січня 2024 18:14

З російського полону повернули понад 200 наших воїнів і цивільних
3 Січня 2024 19:27

Сили оборони відбили 28 атак окупантів під Авдіївкою, – Генштаб
3 Січня 2024 18:51

Рада Україна-НАТО проведе надзвичайне засідання у відповідь на обстріли Росії
3 Січня 2024 17:33

FT: Китай у рази збільшив постачання верстатів для військової промисловості Росії
3 Січня 2024 16:15

Мінімальна зарплата і пенсія з 1 січня зросли — Шмигаль
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
усі думки