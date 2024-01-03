В Ірані підірвали паломників до могили генерала Сулеймані

В Ірані щонайменше 73 людини загинули і 170 отримали поранення внаслідок вибухів на кладовищі біля могили генерала Касема Сулеймані, повідомляє CNN.

На кладовищі в місті Керман, де похований Сулеймані, сталися щонайменше два вибухи на значній відстані (декілька сотень метрів) від могили генерала. На кладовищі в цей час було безліч людей, які прийшли вшанувати пам’ять Сулеймані в четверту річницю його загибелі.

Влада Ірану вже назвала подію терористичним актом.

Сулеймані було вбито 3 січня 2020 року в результаті авіаудару США в міжнародному аеропорту Багдада.

Генерал Сулеймані очолював елітний підрозділ “Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), який займався операціями за кордоном і який у США визнаний терористичною організацією. Згідно з заявами Пентагону, Сулеймані та його підлеглі “несуть відповідальність за загибель сотень американських і коаліційних військовослужбовців та поранення ще тисяч”.