В Індії відкривається саміт G20

Міністри закордонних справ провідних країн світу збираються у Делі на дводенний саміт “Великої двадцятки”, під час якого ситуація в Україні стане однією з головних тем обговорення.

Повідомляється, що, зокрема, дипломати обговорять, як війна в Європі впливає на решту світу і з якими додатковими труднощами стикаються бідні країни, що розвиваються.

У центрі уваги преси на саміті перебувають держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Обидва прибули до Делі напередодні.

Востаннє Блінкен та Лавров перебували в одному приміщенні у липні минулого року під час саміту G20 на Балі. Тоді, як розповіли очевидці, Лавров вибіг із кімнати, коли до неї увійшов Блінкен.

Їхня остання офіційна зустріч відбулася в січні 2022, за кілька тижнів до російського вторгнення в Україну.

Журналісти та західні дипломати пильно стежать за тим, як поведуться ці двоє в Делі.

На запрошення Індії, у зустрічі також візьмуть участь представники двадцяти країн, які не входять до G20.

Серед інших тем на порядку денному саміту – проблеми глобального економічного зростання, зростання інфляції та цін на енергоносії та продовольство, а також падіння попиту на товари та послуги по всьому світу.

Всі вони, наголошується в анонсах зустрічі, безпосередньо пов’язані із війною в Україні.

Зустріч міністрів закордонних справ G20 організована майже одразу після саміту міністрів фінансів та представників Центробанків країн “Великої двадцятки”, що відбувся в індійському Бангалорі.

Центром тієї зустрічі стало обговорення балансу сил між Заходом та альянсом Росія-Китай у російсько-українському конфлікті, але учасники не змогли погодити спільне комюніке.