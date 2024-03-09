В Індії розкрили мережу, що вербувала громадян на війну в Україну

Індія заявила, що викрила “велику мережу з торгівлі людьми”, учасники якої заманювали молодих людей у Росію обіцянками роботи, але згодом змушували їх брати участь у війні в Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Центральне бюро розслідувань Індії (ЦБР).

За даними відомства, на сьогоднішній день за цією схемою в Росію було відправлено приблизно 35 осіб. Це більше, ніж 20 осіб, про яких раніше повідомляло індійське Міністерство закордонних справ, зазначає Reuters. У лютому влада Індії повідомила, що намагається повернути додому близько 20 співгромадян, які опинилися в російській армії. The Moscow Times писала, що вони могли потрапити в Росію не як туристи, а як “допоміжний персонал або помічники”.

Згідно з новими даними індійського Центрального бюро розслідувань, щонайменше двоє індійців вирушили в Росію, сподіваючись отримати роботу в якості “помічників” у російській армії. Про яку конкретно роботу йдеться, у публікації не уточнюється. Обидва пізніше загинули під час бойових дій на фронті, повідомили їхні сім’ї. Посольство Індії в Москві підтвердило одну з цих смертей, передає Reuters.

Далі в матеріалі йдеться про те, що торговці людьми, які діють у кількох штатах, відстежували потенційних жертв за допомогою соцмереж і місцевих агентів. Деяким із них пропонували вступ до російських приватних університетів і продовження візи зі знижкою.

“Індійські громадяни, які стали жертвами торгівлі людьми, були навчені бойовим діям і направлені на передові бази в зоні російсько-українського конфлікту проти їхньої волі”, – цитує заяву ЦБР Reuters. Одночасно наголошується, що кілька індійців були важко поранені в зоні боїв.

У ЦБР кажуть, що в низці місць проводили обшуки, зокрема в Делі та Мумбаї, було вилучено певну суму готівки, а також документи та електронні носії. Затримано для подальшого допиту кількох підозрюваних.

У Міністерстві закордонних справ Індії заявили, що кожен передбачуваний випадок залучення індійців до війни обговорювався з Москвою. МЗС Росії на запит про коментарі з цього питання не відповіло, додає Reuters.

Раніше цього тижня повідомлялося, що семеро громадян Індії записали відеозвернення, в якому розповіли, що їх примушують брати участь у війні з Україною на боці Росії. Відео у твіттері опублікувала журналістка індійського каналу NDTV Уми Судхір.