Політика

В ГУР відреагували на повідомлення про “смерть” Путіна

27 Жовтня 2023 18:15
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путін, гур

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що повідомлення про нібито смерть російського диктатора Володимира Путіна українські спецслужби підтвердити поки не можуть.

В ефірі телемарафону він підкреслив, що інформація про нібито смерть диктатора може бути вигідна комусь.

«Ми маємо аналізувати, кому на користь і кому вигідні такі чутки. Реагувати українці на такі речі мають стримано. Звичайно, ми всі бажаємо, щоб ця подія відбулася якомога швидше, але все ж таки краще після трибуналу. Однак не варто дізнаватися це з анонімних російських джерел», — заявив він.

Юсов також припустив, що така інформація може запускатися, зокрема, для того, щоб подивитися на реакцію всередині Росії.

«Така інформація, можливо, запускається не тільки для української аудиторії, а й щоб подивитися на реакцію всередині РФ», — підсумував він.


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