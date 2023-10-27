В ГУР відреагували на повідомлення про “смерть” Путіна

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що повідомлення про нібито смерть російського диктатора Володимира Путіна українські спецслужби підтвердити поки не можуть.

В ефірі телемарафону він підкреслив, що інформація про нібито смерть диктатора може бути вигідна комусь.

«Ми маємо аналізувати, кому на користь і кому вигідні такі чутки. Реагувати українці на такі речі мають стримано. Звичайно, ми всі бажаємо, щоб ця подія відбулася якомога швидше, але все ж таки краще після трибуналу. Однак не варто дізнаватися це з анонімних російських джерел», — заявив він.

Юсов також припустив, що така інформація може запускатися, зокрема, для того, щоб подивитися на реакцію всередині Росії.

«Така інформація, можливо, запускається не тільки для української аудиторії, а й щоб подивитися на реакцію всередині РФ», — підсумував він.