Економіка

В грудні Україна виготовила близько 50 тисяч FPV-дронів, – Камишін

20 Грудня 2023 15:04
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зброя, дрони

Українська оборонна промисловість в грудні виготовила близько 50 тисяч FPV-дронів та планує виробляти тисячі ударних дронів середньої та великої дальності. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

“Вчора на підсумковій пресконференції Президент пообіцяв, що Україна в наступному році виробить мільйон дронів. І це мова тільки про FPV дрони. Вже в грудні ми виробили більше 50 тис FPV дронів“, – заявив Камишін.

У випадку, якщо українська промисловість збереже темпи виробництва на рівні 50 тисяч одиниць на місяць, у 2024 році вона зможе випустити 600 тисяч дронів. Наразі, окрім виробництва самих дронів проблемним залишається питання постачання промислових бойових частин, що безпечні та надійні у застосуванні.

Як відомо, зараз українські військові використовують саморобні боєприпаси, хоча на передовій вже з’являються зразки виготовлені українським оборонним комплексом.


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