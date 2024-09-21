Політика

В Генштабі ЗСУ підтвердили удари по військових складах РФ цієї ночі
21 Вересня 2024 15:56
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бпла, втрати ворога, генштаб, росія
Удар по складу боєприпасів у Тихорецьку / Скріншот відео

Сили оборони України уразили два військових арсенали збройних сил рф, повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Сьогодні вночі завдано вогневого ураження по арсеналу «Тихорецьк», що в Краснодарському краї. Цей об’єкт входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичній системі російських військ”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією військових, в момент удару на території арсеналу знаходився черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тисячі тонн боєприпасів, зокрема і з КНДР. Атаковано також радіолокаційну станцію «Подльот», що виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу.

Окрім цього, Служба безпеки України завдала удару по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління міністерства оборони рф неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області.

Фіксуються пожежа та детонація в районах обох військових арсеналів.

“Завдання були успішно виконані у взаємодії підрозділів Сил оборони: Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Служби безпеки України та інших”, – повідомили в Генштабі.


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