Кримінал

В Харкові спіймали серійного крадія

25 Грудня 2023 13:26
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прокуратура

До суду направлений обвинувальний акт стосовно 37-річного харків’янина за фактом неодноразових крадіжок, вчинених в умовах воєнного стану.

За даними слідства, чоловік, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за корисливі злочини, у листопаді цього року знову порушив закон, вчинивши низку крадіжок.

Як повідомили в обласній прокуратурі, одним з потерпілих від дій обвинуваченого став волонтер. Зловмисник, зламавши замок, проник до приміщення, в якому зберігались аптечки з ліками для військовослужбовців ЗСУ, та виніс звідти майно.

Крім того, крадій проникав до гаражів, розташованих в Основ’янському районі м. Харкова, та виносив звідти чуже майно — литі диски, дрібну побутову техніку і навіть продукти харчування.


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