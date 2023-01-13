Кримінал

В Естонії невідомі зіпсували 15 машин російських дипломатів

13 Січня 2023 16:23
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росія

Невідомі в Естонії зіпсували майно російської дипмісії, подряпавши близько 15 машин. Про це повідомив посол Росії у Таллінні Володимир Липаєв, пише РИА Новости.

«Нещодавно проходила кампанія із заподіяння шкоди нашому автотранспорту, подряпано чи то 15, чи то 16 машин. Причому, природно, нікого з винуватців не знайдено», — поділився він, назвавши це хуліганськими діями.

Посол зазначив, що кампанія псування російського майна припинилася. Причина цього, на його думку, у тому, що втрутилися страхові компанії, яким «набридло» компенсувати збитки.


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