Суспільство

В четвер без опадів, подекуди до +32°
14 Серпня 2024 21:56
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Сад Шевченка у Харкові / Фото: Суспільне

У четвер, 15 серпня, в Україні без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 10-15°, вдень 24-29°; на Закарпатті та в південній частині країни вночі 15-20°, вдень 27-32°.

У Києві в четвер без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

У п’ятницю, 16 серпня, в Україні без опадів, лише в Карпатах і на Закарпатті вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

Температура в південно-західній частині та південних областях уночі 15-20°, вдень 29-34°, на решті території України вночі 10-15°, вдень 24-29°.

У Києві в п’ятницю без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 13-15°; вдень 27-29°.


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