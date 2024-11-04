На Тернопільщині засудили бабусю, яка катувала свого онука, бо той не вивчив молитву

На Тернопільщині жінку засудили до одного року умовного ув’язнення за катування свого онука, який не зміг вивчити молитву. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Подія сталася 18 вересня 2022 року в селі Горинка, на Кременеччині. Жінка, 58-річна мешканка Кременецького району, змусила онука вчити молитву. Коли дитина не впоралася, вона завдала йому тілесних ушкоджень, використовуючи руки, кропиву та палицю.

Як повідомляє Національна поліція Тернопільської області, у лютому 2024 року служба у справах дітей повідомила про факт домашнього насильства, жорстокого поводження з дітьми та неналежного виконання обов’язків. Причиною стало відео, зняте іншою малолітньою онукою, на якому зафіксовано жорстоке поводження бабусі з онуком.

Суд визнав жінку винною за частиною 1 статті 127 ККУ (катування). На судовому засіданні вона визнала свою провину, і, враховуючи її проблеми зі здоров’ям, суд призначив їй умовне покарання з випробувальним строком на 1 рік.