Кримінал

На Тернопільщині засудили бабусю, яка катувала свого онука, бо той не вивчив молитву
4 Листопада 2024 16:31
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На Тернопільщині жінку засудили до одного року умовного ув’язнення за катування свого онука, який не зміг вивчити молитву. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Подія сталася 18 вересня 2022 року в селі Горинка, на Кременеччині. Жінка, 58-річна мешканка Кременецького району, змусила онука вчити молитву. Коли дитина не впоралася, вона завдала йому тілесних ушкоджень, використовуючи руки, кропиву та палицю.

Як повідомляє Національна поліція Тернопільської області, у лютому 2024 року служба у справах дітей повідомила про факт домашнього насильства, жорстокого поводження з дітьми та неналежного виконання обов’язків. Причиною стало відео, зняте іншою малолітньою онукою, на якому зафіксовано жорстоке поводження бабусі з онуком.

Суд визнав жінку винною за частиною 1 статті 127 ККУ (катування). На судовому засіданні вона визнала свою провину, і, враховуючи її проблеми зі здоров’ям, суд призначив їй умовне покарання з випробувальним строком на 1 рік.


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