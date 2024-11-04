На Одещині викрили наркоторговців, які маскували психотропи під котячий наповнювач

У Одеській області викрили підпільну нарколабораторію замасковану під склад для зоотоварів.

Як повідомила Держприкордонслужба, ділки “наварювали” близько 25 кг психотропів щомісяця.

“Двоє місцевих жителів виготовляли та розповсюджували небезпечні психотропи, зокрема a-PVP, по всій Україні, заробляючи понад 8 мільйонів гривень щомісяця. Наркотики пакували в зіп-пакети, імітуючи зоопродукцію, та збували через телеграм-канали”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили 6 кг наркотиків та обладнання. Організатору та його спільнику загрожує покарання за кількома статтями Кримінального кодексу.