Кримінал

На Одещині викрили наркоторговців, які маскували психотропи під котячий наповнювач
4 Листопада 2024 17:21
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У Одеській області викрили підпільну нарколабораторію замасковану під склад для зоотоварів.

Як повідомила Держприкордонслужба, ділки “наварювали” близько 25 кг психотропів щомісяця.

“Двоє місцевих жителів виготовляли та розповсюджували небезпечні психотропи, зокрема a-PVP, по всій Україні, заробляючи понад 8 мільйонів гривень щомісяця. Наркотики пакували в зіп-пакети, імітуючи зоопродукцію, та збували через телеграм-канали”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили 6 кг наркотиків та обладнання. Організатору та його спільнику загрожує покарання за кількома статтями Кримінального кодексу.

На Одещині наркоторговці маскували психотропи під котячий наповнювач / Фото: ДПСУ

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