В Будапешті тисячі людей протестували, вимагаючи припинити пропаганду державних ЗМІ

Тисячі угорців зібралися в суботу біля штаб-квартири державного телебачення країни, протестуючи проти того, що вони назвали «пропагандистською машиною» уряду, і закликаючи до створення незалежних громадських ЗМІ.

Як передає Reuters, протестувальники з опозиційної партії TISZA стверджують, що державний мовник MTVA веде упереджену пропаганду, показуючи лише політиків з партії та уряду прем’єр-міністра Віктора Орбана, а аналітики повторюють їхній наратив.

Правоцентристська партія TISZA, очолювана медіа-обізнаним політичним новачком Петером Мадяром, кидає найбільший виклик правому націоналісту Орбану з моменту його приходу до влади в 2010 році.

Розмахуючи національними прапорами і транспарантами з написом “Стоп пропаганді”, тисячі прихильників TISZA зібралися в Будапешті, вигукуючи “Ми не боїмося” і “З нас досить” на останньому масовому мітингу, скликаному Мадяром.

«З нас досить злоби, брехні, пропаганди, наше терпіння увірвалося», – сказав Мадяр натовпу.

“Те, що ми маємо сьогодні в Угорщині як державні ЗМІ, – це глобальний цирк, з нас досить”.

Мадяр зажадав, щоб громадське телебачення показало протест у «незмонтованому» ефірі.

Згідно з опитуванням, опублікованим соціологічною компанією Median минулого місяця, партія TISZA, що розшифровується як Tisztelet es Szabadsag (Повага і свобода), має 39% підтримки серед виборців, у порівнянні з 43% у партії Орбана Fidesz. Наступні вибори мають відбутися на початку 2026 року.

Мадяр, використовуючи зростаюче розчарування виборців Орбаном у той час, коли економіка тільки виходить з інфляційної кризи, пообіцяв викорінити корупцію, перебудувати державні ЗМІ та відновити систему демократичних стримувань і противаг, яка, на думку критиків, була зруйнована за часів Орбана.

У той час як державні ЗМІ слугують насамперед рупором уряду, приватні ЗМІ значною мірою контролюються союзниками Орбана з партії Fidesz.

Уряд Орбана заперечує підрив свободи преси.

Спеціальний доповідач ООН з питань свободи думки і вираження поглядів Ірен Хан заявила, що в Угорщині існує «викривлене медіа-середовище, в якому плюралізм, різноманітність і незалежність ЗМІ ставляться під сумнів».