Суспільство

В Боснії пройшов кількатисячний пропалестинський мітинг

23 Жовтня 2023 09:23
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мітинг

Кілька тисяч людей зібралися в неділю в центрі Сараєва, розмахуючи палестинськими і боснійськими прапорами, вимагаючи зупинити ізраїльський наступ на сектор Гази.

Про це повідомило агентство Reuters.

Дехто з присутніх скандував: “Геноцид, геноцид”, а на великому плакаті було написано “Вчора Сребрениця, сьогодні Газа”.

Інші демонстранти тримали плакати з гаслами “Зупиніть війну” і “Вільна Палестина”.

Мер Сараєва Беньяміна Каріч заявила протестувальникам, що місто знає, “як це – жити без води і їжі та бачити, як вбивають дітей”, маючи на увазі облогу 1992-95 років, під час якої сербські війська вбили приблизно 11 тисяч жителів міста, в тому числі 1 600 дітей.

Боснія все ще відновлюється після війни 1992-95 років, в результаті якої країна була розділена між двома утвореннями – Республікою Сербською з більшістю сербського православного християнського населення і Боснійсько-хорватською федерацією, де більшість населення – мусульмани.


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