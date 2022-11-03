Політика

Берлін спростував слова Ердогана про те, що Шольц хоче “шукати спільний фундамент” з Росією

3 Листопада 2022 17:03
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шольц, Ердоган

У розмові з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом 1 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц повторив свою позицію: закінчити жорстоку війну, вивести російські війська з України та розпочати мирні переговори з Києвом має президент РФ Володимир Путін. З таким поясненням сьогодні виступив офіційний представник уряду ФРН, передає DW.

Раніше Ердоган, розповідаючи про свою телефонну розмову з Шольцем в інтерв’ю турецькому телеканалу ATV , заявив, що канцлер Німеччини змінив свою позицію щодо Росії і тепер вважає, що для закінчення війни в Україні необхідно знайти “спільний фундамент” із Москвою.

Сам Шольц після початку війни неодноразово повторював, що вважає неприйнятним вести мирні переговори з Росією в обхід Києва, і наголошував на тому, що одноосібну відповідальність за розв’язання війни несе Путін.


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