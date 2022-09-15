Економіка

В Балаклії окупанти викрали майже весь спецтранспорт “Харківгазу”

15 Вересня 2022 14:12
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На деокупованих територіях Харківщини тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури.

Спеціалісти компанії “Харківгаз” там, де це можливо, уже проводять обстеження зруйнованих мереж, визначають потреби в матеріалах і обладнанні та розробляють комплексні заходи з відновлення об’єктів газорозподільної системи.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, в м. Балаклія Ізюмського району окупанти зруйнували будівлю АТ “Харківгаз” та викрали майже увесь спеціалізований автотранспорт. Внаслідок цього майже 5 тисяч людей залишилися без газу.

Загалом в Ізюмському районі, за даними АТ “Харківгаз”, до ремонту газових мереж залучається більше 200 спеціалістів і до 30 одиниць техніки.

Також розпочинаються відновлювальні роботи в Чугуївському районі. Там працюватиме близько 100 газовиків і 20 одиниць техніки. В разі необхідності в “Харківгазі” готові долучити додаткових спеціалістів, в тому числі з інших областей.

“Крок за кроком робимо усе можливе, аби повернути на звільнені території газопостачання”, – написав Синєгубов у Telegram.


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В Балаклії окупанти викрали майже весь спецтранспорт “Харківгазу”
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