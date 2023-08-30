Кримінал

В авіакатастрофі двох вертольотів на Донеччині загинули 6 українських пілотів

30 Серпня 2023 21:40
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авіакатастрофа

29 серпня на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів із 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Сталося це під час виконання бойового завдання.

Про це Суспільному повідомив речник бригади Євген Ракіта.

До Єдиного реєстру досудових рішень внесено дані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 416 КК України “Порушення правил польотів або підготовки до них карається позбавленням волі на строк від п’яти до п’ятнадцяти років”.

Розслідуванням займається ДБР.


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