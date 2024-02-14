В Авдіївці передбачили запасні логістичні шляхи, – ЗСУ

На випадок, якщо росіяни переріжуть основну логістичну артерію на Авдіївському напрямку, командування передбачило запасні шляхи постачання.

Про це сказав речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій в етері телемаратону «Єдині новини».

Він розповів, що наразі ситуація на лінії зіткнення є динамічною та може змінюватися буквально щогодини. Сили оборони докладають усіх зусиль, щоб утримувати визначені позиції.

У самій Авдіївці вже кілька днів тривають вуличні бої у міській забудові. За словами речника, ситуація є динамічною, напруженою, але контрольованою.

Також росіяни потроху включають і на півночі, і на півдні в Авдіївці бронегрупи. У деякі дні окупанти працюють малими штурмовими групами. Однак, наприклад, 13 лютого на одному з відрізків лінії зіткнення на Авдіївському напрямку росіяни застосували малі штурмові піхотні групи, але одразу з 5-6 бригад.

«Це свідчить про інтенсивність боїв і ворожу навалу, яка там зосереджена», — сказав Лиховій.

Загалом на Авдіївському напрямку росіяни зосередили близько 50 тисяч людей особового складу.

Дмитро Лиховій наголосив, що у пріоритеті командування є збереження життів військових.

«Ми не тримаємо купи каміння, заліза, які залишилися на наших позиціях. Головне, коли ситуація на полі бою стає найскладнішою, — зберегти життя бійців, відвезти їх, можливо, на інший рубіж, діяти гнучко, маневром, щоб зберегти бійців для наступних бойових дій», — сказав він.

Речник наголосив, що росіяни вже обстрілюють населені пункти Покровського району, який трохи західніше Авдіївки, «тому важливо тримати Авдіївку, кожне українське місто».