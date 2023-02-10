В архіві Роскомнагляду виявили список лайливих слів про Путіна

“Медіазона” виявила в архіві Роскомнагляду, який видобули білоруські “Кіберпартизани”, слова, якими не можна називати президента Росії Володимира Путіна. У списку їх понад сімсот.

Згідно з поясненням до добірки, вживання цих слів Роскомнагляд вважає порушенням лише за згадки президента, зокрема – у підписі до фото Путіна.

З документа випливає, що Путіна не можна згадувати в контексті педофілії: наприклад, називати “ізвращугою” та “любителем діточок”. Також Путіна не варто пов’язувати із сексом – у цей розділ чомусь також потрапили слова “вибори”, “термін” та “мітинги”.

Найбільша частина – лайливі та нецензурні слова. Крім очевидно обсценных, наприклад, “архіпздрит” і “страхопздище”, є “тупорилий”, “засрун”, “бздло”, “сцуль” і “чмир”. У цьому переліку також є слова “КДБ”, “цар” та “корупція”.

Розслідувачі виявив в архіві РКН класифікатор “графічних сутностей” – опис картинок для автоматичного визначення образа президента. Серед них – Путін в образі краба, молі та Гітлера, а також у “президент у сміттєвому бачку”.

У російському адміністративному кодексі є стаття про образу в інтернеті органів влади. Вона передбачає штраф до ста тисяч рублів.