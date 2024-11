В Амстердам заборонили демонстрації після антисемітського нападу на ізраїльських футбольних фанатів

В Амстердамі з 8 листопада на три дні заборонили проведення демонстрацій після нападів на ізраїльських футбольних уболівальників, повідомляє Reuters.

Крім того, влада надала поліції право зупиняти людей на вулицях та перевіряти їхні документи.

Посольство Ізраїлю в Нідерландах заявило, що групи людей вигукували антиізраїльські гасла, а відео з насильницькими діями почали з’являтися у соцмережах.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Шуф висловив обурення нападками на ізраїльських громадян, запевнивши, що винних буде ідентифіковано та притягнуто до відповідальності.

Some horrifying "just anti-Zionism" in Amsterdam tonight as Israeli soccer fans are lynched by huge pro-Palestine mobs. Where are the police?! pic.twitter.com/HMwQgCwJMi — Eitan Fischberger (@EFischberger) November 8, 2024

Muslim immigrant gangs in the Netherlands are out hunting for Jews tonight in the streets of Amsterdam



Mass immigration was a failed experiment pic.twitter.com/H3j0LssNaA — The Pleb 🇨🇦 Reporter (@truckdriverpleb) November 8, 2024