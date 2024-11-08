Кримінал

В Амстердам заборонили демонстрації після антисемітського нападу на ізраїльських футбольних фанатів
8 Листопада 2024 21:43
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В Амстердамі з 8 листопада на три дні заборонили проведення демонстрацій після нападів на ізраїльських футбольних уболівальників, повідомляє Reuters.

Крім того, влада надала поліції право зупиняти людей на вулицях та перевіряти їхні документи.

Посольство Ізраїлю в Нідерландах заявило, що групи людей вигукували антиізраїльські гасла, а відео з насильницькими діями почали з’являтися у соцмережах.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Шуф висловив обурення нападками на ізраїльських громадян, запевнивши, що винних буде ідентифіковано та притягнуто до відповідальності.


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