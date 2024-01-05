В Америці розбився надзвуковий стратегічний бомбардувальник B-1B Lancer

У США при спробі приземлитися на авіабазі “Еллсворт” 4 січня розбився надзвуковий стратегічний бомбардувальник B-1B Lancer.

Про це повідомляє авіабаза “Еллсворт”, “Європейська правда”

Усі чотири члени екіпажу, які перебували на борту, вдало катапультувалися і залишилися живі. На момент аварії літак виконував навчально-тренувальну місію.

Інцидент стався за поганих погодних умов – мінусової температури і густого туману, що обмежував видимість, повідомила американська преса.

Місцеві служби швидкого реагування повідомили по радіо, що після вибуху виникла “активна пожежа”.

Розслідуванням інциденту займатиметься офіцерська комісія.

База ВПС США “Еллсворт” розташована в Південній Дакоті, неподалік від міста Рапід-Сіті. Це одна з двох баз В-1. Загалом на озброєнні ВПС США перебувають 45 літаків B-1.