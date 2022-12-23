Спорт

УЄФА вперше з початку війни проведе турнір у Росії

23 Грудня 2022 08:38
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санкції, уєфа

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) погодився провести перший після початку російського вторгнення в Україну і введення санкцій турніру в Росії, пише «РБК Спорт».

У травні 2023 року, повідомили у прес-службі Російського футбольного союзу (РФС), заплановано проведення міжнародного турніру розвитку УЄФА для юнацьких збірних команд у Волгограді. “Домовленості про проведення турніру було досягнуто з УЄФА кілька місяців тому”, – заявили в РФС.

За даними джерел РБК, Російський футбольний союз та УЄФА ведуть неофіційні переговори щодо подальшого ослаблення санкцій щодо російського футболу. “Проведення турніру на рівні УЄФА говорить про позитивний імпульс”, – вважає джерело в УЄФА.

У РФС, у свою чергу, обмежилися заявою, що «організація перебуває у постійному діалозі з європейською федерацією щодо широкого спектру питань».


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