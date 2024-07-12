Окупанти атакували Харківщину: є загиблі та поранені 

Увечері 11 липня, окупанти атакували житловий сектор Харківщини, в результаті чого загинули 3 людей та 8 поранено.

Про це повідомляє ДСНС.

Росіяни масовано вдарили авіабомбами по житловому сектору селища Білий Колодязь Вовчанської громади Чугуївського району.

Загинули 3 людей, з яких два чоловіки та жінка, ще 8 людей постраждало.

Від вибухів зруйновано житлові будинки та надвірні забудови.

Сталися пожежі. За різними адресами горіли 2 одноповерхових багатоквартирних будинки барачного типу та господарчі споруди загальною площею близько 1800 кв.м. Рятувальники ліквідовували пожежі під загрозою повторних ворожих ударів.

Раніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що авіабомба влучила у приватний сектор селища Білий Колодязь Вовчанської громади. За попередніми даними, загинули щонайменше двоє цивільних, ще вісім людей дістали поранення.

“На місці працюють медики екстреної допомоги та рятувальники”, – написав Синєгубов після атаки.