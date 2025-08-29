        Політика

        USAID офіційно перебуває в режимі закриття, — Рубіо

        Федір Олексієв
        29 Серпня 2025 18:31
        читать на русском →
        Прапор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) поряд з американським прапором / Фото: AP
        Прапор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) поряд з американським прапором / Фото: AP

        Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) офіційно перейшло в режим закриття.

        Про це він повідомив 29 серпня у соцмережі Х.

        Реклама
        Реклама

        “З січня ми заощадили платникам податків десятки мільярдів доларів. А з перенесенням невеликої групи основних програм до Державного департаменту USAID офіційно перейшла в режим закриття”, — написав Рубіо.

        USAID – незалежна американська урядова агенція, створена Конгресом 1961 року, яка налічує близько 10 тисяч співробітників по всьому світу. Це був основний підрозділ уряду США з надання міжнародної допомоги. До трійки найбільших одержувачів допомоги торік увійшли Україна, Ефіопія та Йорданія.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини