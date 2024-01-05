Політика

Уряд затвердив нові повноваження Мінцифри

5 Січня 2024 21:21
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кабмін

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка розширює повноваження Міністерства цифрової трансформації та Держспецзвʼязку.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри на сайті уряду.

Відтепер Мінцифри відповідатиме за формування держполітики у сфері хмарних послуг. А Держспецзвʼязку буде регулятором комунікаційних послуг у цій галузі.

Крім того, Мінцифри відповідатиме за запровадження та функціонування еАкцизу та запуск і роботу освітнього застосунку Мрія.

Зазначається, що хмарні технології суттєво допомагають у цифровізації держустанов та захисті даних. Після початку повномасштабного вторгнення росіяни намагалися знищити українські архіви та канцелярії. Проте це не створило колапсу в державі, адже найважливіші дані — у хмарних сховищах.

Як пояснили у пресслужбі, еАкциз — це один з пріоритетних проектів Мінцифри на наступні роки.

“Запуск еАкцизу дасть змогу побудувати прозорий ринок тютюну та алкоголю й зупинити незаконний збут продукції. Так держава не втрачатиме кошти, а українці не купуватимуть контрафакт”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у розробці також “революційний застосунок Мрія”, який має змінити освітній процес для дітей, батьків і вчителів.

“Мрія надасть зручний доступ до знань та дасть змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії”, — зазначили у пресслужбі.


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