Уряд затвердив нові повноваження Мінцифри

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка розширює повноваження Міністерства цифрової трансформації та Держспецзвʼязку.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри на сайті уряду.

Відтепер Мінцифри відповідатиме за формування держполітики у сфері хмарних послуг. А Держспецзвʼязку буде регулятором комунікаційних послуг у цій галузі.

Крім того, Мінцифри відповідатиме за запровадження та функціонування еАкцизу та запуск і роботу освітнього застосунку Мрія.

Зазначається, що хмарні технології суттєво допомагають у цифровізації держустанов та захисті даних. Після початку повномасштабного вторгнення росіяни намагалися знищити українські архіви та канцелярії. Проте це не створило колапсу в державі, адже найважливіші дані — у хмарних сховищах.

Як пояснили у пресслужбі, еАкциз — це один з пріоритетних проектів Мінцифри на наступні роки.

“Запуск еАкцизу дасть змогу побудувати прозорий ринок тютюну та алкоголю й зупинити незаконний збут продукції. Так держава не втрачатиме кошти, а українці не купуватимуть контрафакт”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у розробці також “революційний застосунок Мрія”, який має змінити освітній процес для дітей, батьків і вчителів.

“Мрія надасть зручний доступ до знань та дасть змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії”, — зазначили у пресслужбі.