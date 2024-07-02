Економіка

Уряд виділив понад 2,3 млрд грн на відновлення доріг у прикордонних та прифронтових регіонах
2 Липня 2024 15:32
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дорога, кабмін
Міністр економіки України Юлія Свириденко під час засідання / Фото: Мінекономіки

Понад 2,38 мільярда гривень виділив Уряд з резервного фонду державного бюджету на відновлення автодоріг в прикордонних та прифронтових регіонах. На ці кошти будуть відновлені шляхи, які використовуються для потреб ЗСУ та гуманітарних цілей.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

“Сьогодні уряд ухвалив рішення виділити більш як 2 мільярди 386 мільйонів гривень на відновлення доріг у восьми ключових для оборони країни регіонах. Зокрема, Донецька обласна військова адміністрація отримає 324,5 мільйона гривень”, – зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона додала, що кошти можуть бути витрачені виключно на відновлення зруйнованих доріг, що використовуються для перевезення військових і гуманітарних вантажів та як евакуаційні маршрути.

Відповідно до рішення уряду на відновлення доріг спрямують кошти:

  • Дніпропетровська область – 196,4 млн грн; 
  • Донецька область – 324,5 млн грн;
  • Запорізька область – 350 млн грн; 
  • Миколаївська область – 307,1 млн грн;
  • Сумська область – 222,2 млн грн;
  • Харківська область – 502,95 млн грн;
  • Херсонська область – 224,3 млн грн;
  • Чернігівська область – 258,79 млн грн.

Кошти надійдуть у розпорядження обласних адміністрацій, які мають погодити, зокрема, з Міноборони, МОЗ та Мінінфраструктури перелік доріг, важливих для забезпечення потреб оборони і гуманітарних цілей та підлягають відновленню.


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