Уряд виділив понад 2,3 млрд грн на відновлення доріг у прикордонних та прифронтових регіонах

Понад 2,38 мільярда гривень виділив Уряд з резервного фонду державного бюджету на відновлення автодоріг в прикордонних та прифронтових регіонах. На ці кошти будуть відновлені шляхи, які використовуються для потреб ЗСУ та гуманітарних цілей.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

“Сьогодні уряд ухвалив рішення виділити більш як 2 мільярди 386 мільйонів гривень на відновлення доріг у восьми ключових для оборони країни регіонах. Зокрема, Донецька обласна військова адміністрація отримає 324,5 мільйона гривень”, – зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона додала, що кошти можуть бути витрачені виключно на відновлення зруйнованих доріг, що використовуються для перевезення військових і гуманітарних вантажів та як евакуаційні маршрути.

Відповідно до рішення уряду на відновлення доріг спрямують кошти:

Дніпропетровська область – 196,4 млн грн;

Донецька область – 324,5 млн грн;

Запорізька область – 350 млн грн;

Миколаївська область – 307,1 млн грн;

Сумська область – 222,2 млн грн;

Харківська область – 502,95 млн грн;

Херсонська область – 224,3 млн грн;

Чернігівська область – 258,79 млн грн.

Кошти надійдуть у розпорядження обласних адміністрацій, які мають погодити, зокрема, з Міноборони, МОЗ та Мінінфраструктури перелік доріг, важливих для забезпечення потреб оборони і гуманітарних цілей та підлягають відновленню.