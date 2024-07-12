Економіка

Уряд виділив додаткові 6,8 млрд грн на програму “єВідновлення”
12 Липня 2024 19:46
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відбудова, кабмін
Ілюстративне фото / Суспільне

Уряд під час виїзного засідання у Харківській області ухвалив рішення про направлення додаткових 6,8 млрд грн на реалізацію програми “єВідновлення”.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресслужба Кабміну.

“З цих коштів 2,4 млрд грн будуть спрямовані на ремонти житла українців. Це і дрібні, і середні, і капітальні ремонти. Дякуємо Світовому банку, який фінансує цю програму та надає Україні грант на відповідну суму”, – сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами очільника уряду, ще 4,4 млрд грн будуть направлені на фінансування житлових сертифікатів для 3 тисяч громадян.  

Також прем’єр-міністр зауважив, що завдяки програмі єВідновлення своє житло відновили майже 20 тисяч родин Харківської області.


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