Уряд виділив 840 млн грн на захист енергооб’єктів Харківщини

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що на засіданні уряду ухвалили рішення виділити 840 млн грн із резервного фонду держбюджету на захист енергоінфраструктури Харківської області. Кошти скерують для Харківської обласної військової адміністрації на будівництво захисних споруд на підстанціях АТ «Харківобленерго».

За словами Свириденко, це дозволить убезпечити від російських атак трансформатори, які забезпечують світлом і теплом понад 220 тисяч мешканців області. «Наше завдання — зробити все можливе, щоб у прифронтових регіонах українці мали світло й тепло, попри постійні російські атаки», — наголосила вона.

Фінансування спрямоване на підвищення стійкості критичної енергетичної інфраструктури, яка регулярно стає мішенню для обстрілів та ударів дронів.

