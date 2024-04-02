Економіка

Уряд виділяє додаткові кошти на зведення фортифікацій 

2 Квітня 2024 14:55
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війна, кабмін
Укріплення на Київському напрямку / Фото: Київська ОДА

Кабмін додатково виділяє  5,6 млрд грн на зведення надійних фортифікацій. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“На зведення надійних фортифікацій цього року Урядом вже виділено 20 млрд грн. Сьогодні додаємо ще 5,6 млрд грн. З них 1,1 млрд грн для зведення фортифікацій в Донецькій області, понад 1 млрд грн — для Запорізької області, 1,5 млрд грн для Сумщини та 300 і 400 млн грн для Миколаївщини та Херсонщини відповідно”, – повідомив Шмигаль.

Прем’єр міністр зазначив, що робота йде в режимі 24/7: “все це потрібно, аби посилити нашу оборону та захистити наших воїнів”.


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