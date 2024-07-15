Уряд виділяє 1,65 млрд гривень на новий шкільний курс “Захист України”

Уряд виділяє 1,65 млрд грн на закупівлю сучасного обладнання для оновленого шкільного курсу “Захист України”.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“У містах створять навчальні осередки Захисту України. Один буде на 5–10 шкіл чи на громаду. Якісно облаштований осередок означатиме, що діти з різних шкіл матимуть рівний доступ до якісного обладнання та зручного приміщення”, – повідомив Федоров.

Для осередків через Prozorro Market закуплять сучасну техніку, зокрема:

інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери;

симуляції управління БПЛА, які налічують дрон, інтерактивні окуляри, пульт та інше обладнання;

навчальні тири й макети;

аптечки й тренажери для серцевої реанімації, тренажер дефібрилятора, турнікети;

“Вся країна живе в умовах повномасштабного вторгнення, де важливу роль відіграють технології, тому діти мають уміти з ними працювати ще зі школи. Це основа нашого безпечного майбутнього”, — зазначив міністр.

Він нагадав, що наразі влада комплексно оновлює підхід до викладання “Захисту України” в 10-11 класах, раніше це були “Захист Вітчизни” та “Допризовна підготовка”.

“Паралельно із закупівлею сучасного обладнання навчаємо тренерів, які підготують вчителів”, – додав Федоров.