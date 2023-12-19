Уряд спростив процедуру закупівлі безпілотників

Уряд України вніс зміни до процедури закупівель безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Зазначається, що новації зокрема забезпечать можливість вносити зміни до вже укладених договорів на виготовлення і поставку безпілотників або їх складових, якщо виникають нештатні ситуації, наприклад перебої з постачанням комплектуючих з інших країн через блокування кордону.

“Водночас внесення змін до вже укладених договорів вимагатиме підтвердження об’єктивних обставин висновком Торгово-промислової палати та іншими підверджуючими документами”, — наголосили у Держспецзв’язку.

Максимальний термін продовження дії таких договорів не може перевищувати 60 календарних днів, при цьому загальний термін виконання договору не може бути більше 12 місяців з дня здійснення попередньої оплати.