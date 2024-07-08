Уряд шукає нове місце для “Охматдиту”

Уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів “Охматдиту”. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Глава уряду доручив міністерствам охорони здоров’я, економіки та фінансів попрацювати над виділенням коштів на відновлення медзакладів і допомоги постраждалим.
“Також на доручення Президента України Уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів “Охматдиту”, — додав політик.
За словами Шмигаля, в уряді сподіваються, що міжнародні партнери України “зроблять свої висновки”.
Зранку, 8 липня, ворог випустив по Україні 38 ракет. Під ударом опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Наразі відомо про 36 загиблих та 140 поранених.
Одна з ракет пошкодила токсикологічне відділення дитячої лікарні “Охматдит”. Є поранені та щонайменше двоє загиблих — обоє дорослі.
Біля лікарні тривають рятувальні роботи, а пацієнтів лікарні евакуюють у комунальні лікарні міста.