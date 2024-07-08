Економіка

Уряд шукає нове місце для “Охматдиту”
8 Липня 2024 19:58
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кабмін, ракетний удар
Медики лікарні долучились до розбору завалів зруйнованого російською ракетою корпусу дитячого лікувального центру "Охматдит" / Фото: Суспільне

Уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів “Охматдиту”. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава уряду доручив міністерствам охорони здоров’я, економіки та фінансів попрацювати над виділенням коштів на відновлення медзакладів і допомоги постраждалим.

“Також на доручення Президента України Уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів “Охматдиту”, — додав політик.

За словами Шмигаля, в уряді сподіваються, що міжнародні партнери України “зроблять свої висновки”.

Зранку, 8 липня, ворог випустив по Україні 38 ракет. Під ударом опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Наразі відомо про 36 загиблих та 140 поранених. 

Одна з ракет пошкодила токсикологічне відділення дитячої лікарні “Охматдит”. Є поранені та щонайменше двоє загиблих — обоє дорослі.

Біля лікарні тривають рятувальні роботи, а пацієнтів лікарні евакуюють у комунальні лікарні міста.


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