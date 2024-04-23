Політика

Уряд Німеччини тисне Америку з вимогою надати Україні ще одну систему Patriot, – Bloomberg

23 Квітня 2024 10:57
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німеччина, сша
Patriot / Getty Images

Німецький уряд вимагає в США надати Україні ще один протиракетний комплекс Patriot для закриття прогалини в протиповітряній обороні.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерел, кампанія тиску з боку Німеччини є частиною скоординованих зусиль, спрямованих на те, щоб змусити партнерів по НАТО та ЄС посилити допомогу Україні у сфері протиповітряної оборони. 

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек послався на “надзвичайно велику кількість безпілотників і ракет”, націлених на Україну, і назвав протиповітряну оборону найбільш нагальною потребою для українських військових.

“Якби американці могли надіслати нам системи Patriot, це б дуже допомогло”, – заявив Хабек.

Іншим обладнанням, про яке просить Берлін, є системи земля-повітря Samp/T, ракети NASAMS і Hawk, системи Iris-T, а також запчастини та фінансування для підтримки цих зусиль.

Цього тижня Німеччина також продовжить тиснути на європейських союзників, включаючи Францію та Італію, щоб оцінити, що вони здатні зробити.


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