Урсула фон дер Ляєн подивилася, як кияни обмінюють лампочки

Цього тижня в Україні стартувала програма обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Вона відбувається за підтримки Євросоюзу.

“Разом із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн завітали сьогодні до Головпоштамту, щоб поспілкуватися з людьми, які прийшли для обміну”, – написав голова українського уряду Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, за перші три дні в Укрпошті вже обміняли понад 750 тис. ламп.

“LED-лампи дозволять додатково заощадити на електроенергії”, – нагадав Шмигаль.

Together, we are bringing light to Ukraine!⁰

Ukrainians can exchange their old bulbs at the post office for energy-efficient LED bulbs.



The EU is gladly providing 35 million of them.



Every kW of energy saved is precious to counter Russia's energy war. pic.twitter.com/dkKpSRH6yv — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 3, 2023

“Разом ми несемо світло в Україну! Українці можуть обміняти старі лампочки на пошті на енергозберігаючі світлодіодні. ЄС із задоволенням надає 35 мільйонів із них. Кожен кВт зекономленої енергії є цінним для протидії енергетичній війні Росії”, – прокоментувала у Twitter фон дер Ляєн.

Наступного тижня ще 6 млн ламп будуть розподілені між містами районного значення. А до кінця лютого скористатися послугою зможуть і мешканці віддалених сіл завдяки пересувним відділенням Укрпошти.