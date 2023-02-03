Політика

Урсула фон дер Ляєн подивилася, як кияни обмінюють лампочки

3 Лютого 2023 13:54
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Євросоюз, україна

Цього тижня в Україні стартувала програма обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Вона відбувається за підтримки Євросоюзу.

“Разом із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн завітали сьогодні до Головпоштамту, щоб поспілкуватися з людьми, які прийшли для обміну”, – написав голова українського уряду Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, за перші три дні в Укрпошті вже обміняли понад 750 тис. ламп.

“LED-лампи дозволять додатково заощадити на електроенергії”, – нагадав Шмигаль.

“Разом ми несемо світло в Україну! Українці можуть обміняти старі лампочки на пошті на енергозберігаючі світлодіодні. ЄС із задоволенням надає 35 мільйонів із них. Кожен кВт зекономленої енергії є цінним для протидії енергетичній війні Росії”, – прокоментувала у Twitter фон дер Ляєн.

Наступного тижня ще 6 млн ламп будуть розподілені між містами районного значення. А до кінця лютого скористатися послугою зможуть і мешканці віддалених сіл завдяки пересувним відділенням Укрпошти.


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