Урсула фон дер Ляйен прибула до Києва

До Києва прибула голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Про це вона повідомила у Twitter.

“Приємно повернутися в Київ. Де цінності, які ми цінуємо, захищаються щодня. Тож це таке доречне місце для святкування Дня Європи. Я вітаю рішення Президента Зеленського провести 9 травня День Європи також тут, в Україні”, – написала вона.

Good to be back in Kyiv.



Where the values we hold dear are defended everyday.



So it is such a fitting place to celebrate the day of Europe.



I welcome President @ZelenskyyUa's decision to make 9 May Europe Day also here in Ukraine. pic.twitter.com/MEGOEfgyIq