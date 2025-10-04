Уражено НПЗ у Ленінградській області та російський ракетний корабель, — Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Кіришського НПЗ у Ленінградській області РФ та низку інших важливих об’єктів окупантів, зокрема ракетного корабля та командного пункту 8 армії ЗС РФ.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

У ніч на 4 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали удару по підприємству “Кіришінефтеоргсинтез” у місті Кіриші Ленінградської області. На об’єкті зафіксовано вибухи та пожежу.

“Кіришський нафтопереробний завод є одним із найбільших НПЗ на території Росії. Його річна потужність — 18,4 млн тонн переробки нафти в рік”, — зазначили в Генштабі.

Також в районі Онезького озера у республіці Карелія РФ пошкоджено малий ракетний корабель “Буян-М”. Ступінь пошкоджень з’ясовується.

Окрім того, Сили оборони уразили у Курській області радіолокаційний комплекс “Гармонь” та транспортно-заряджаючу машину зі складу ОТРК “Іскандер”.

Також завдано удару по командному пункту 8 армії збройних сил противника, що дислокується на тимчасово окупованій території Донеччини. Ціль уражено. Результати усіх ударів уточнюються.