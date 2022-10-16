Спорт

УПЛ: “Шахтар” переміг “Динамо” у центральному матчі туру

16 Жовтня 2022 19:01
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У Львові “Шахтар” переграв “Динамо” у 7-му турі чемпіонату України з футболу

На 29-й хвилині “Шахтар” вивів вперед Олександр Зубков. Донеччани змарнували шанс збільшити перевагу наприкінці першого тайму, коли Лассіна Траоре не реалізував пенальті.

Одразу по перерві Владислав Ванат зрівняв рахунок. Однак вже на 48-й хвилині команда Ігора Йовічевіча забила вдруге зусиллями Михайла Мудрика.

На 69-й хвилині “Динамо” залишилося у меншості через вилучення Іллі Забарного. Донеччани скористалися чисельною перевагою на 74-й хвилині, коли забив Данило Сікан.

“Шахтар” переміг “Динамо”, набрав 16 очок та займає в турнірній таблиці друге місце. “Гірники” на 2 пункти відстають від “Дніпра-1”. Кияни з 9 балами йдуть дев’ятими.


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