УПЛ: “Шахтар” переміг “Динамо” у центральному матчі туру

У Львові “Шахтар” переграв “Динамо” у 7-му турі чемпіонату України з футболу

На 29-й хвилині “Шахтар” вивів вперед Олександр Зубков. Донеччани змарнували шанс збільшити перевагу наприкінці першого тайму, коли Лассіна Траоре не реалізував пенальті.

Одразу по перерві Владислав Ванат зрівняв рахунок. Однак вже на 48-й хвилині команда Ігора Йовічевіча забила вдруге зусиллями Михайла Мудрика.

На 69-й хвилині “Динамо” залишилося у меншості через вилучення Іллі Забарного. Донеччани скористалися чисельною перевагою на 74-й хвилині, коли забив Данило Сікан.

🧡 Упевнено перемагаємо в українському класико у Львові!



За «Шахтар» у матчі з «Динамо» забили Зубков, Мудрик і Сікан.



🇺🇦 Дякуємо ЗСУ за можливість проведення ігор у рідній країні 🙏🏻#Shakhtar #ШахтарДинамо pic.twitter.com/5Wj4YetFjc — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 16, 2022

“Шахтар” переміг “Динамо”, набрав 16 очок та займає в турнірній таблиці друге місце. “Гірники” на 2 пункти відстають від “Дніпра-1”. Кияни з 9 балами йдуть дев’ятими.