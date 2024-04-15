Суспільство

UNICEF передав українським школярам майже 39 тисяч ноутбуків

15 Квітня 2024 13:11
школа
В Україні 300 тисяч дітей не можуть нормально навчатися, бо не мають власного ноутбука / Фото з телеграм-каналу @zedigital

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, девайси від UNICEF розподілять між дітьми із вразливих категорій населення: переселенцями, дітьми з інвалідністю, з малозабезпечених сімей, дітьми, позбавленими батьківського піклування.

“Техніку отримають учні середніх та старших класів із Запорізької, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Чернігівської областей. За розподілом техніки можна стежити в режимі реального часу на публічному дашборді”, – повідомив Федоров в Telegram.

Ноутбуки отримали в межах Коаліції девайсів — її створила Мінцифра і МОН разом із Фундацією Олени Зеленської, щоб забезпечити учнів технікою. Загалом у межах Коаліції девайсів українським школярам передали понад 45 тисячі девайсів.


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