UNICEF передав українським школярам майже 39 тисяч ноутбуків

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, девайси від UNICEF розподілять між дітьми із вразливих категорій населення: переселенцями, дітьми з інвалідністю, з малозабезпечених сімей, дітьми, позбавленими батьківського піклування.

“Техніку отримають учні середніх та старших класів із Запорізької, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Чернігівської областей. За розподілом техніки можна стежити в режимі реального часу на публічному дашборді”, – повідомив Федоров в Telegram.

Ноутбуки отримали в межах Коаліції девайсів — її створила Мінцифра і МОН разом із Фундацією Олени Зеленської, щоб забезпечити учнів технікою. Загалом у межах Коаліції девайсів українським школярам передали понад 45 тисячі девайсів.