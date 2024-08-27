Умєров та Єрмак поїдуть до США з метою надання списку військових цілей Росії для далекобійних ударів – Politico

Міністр оборони України Рустем Умєров та глава Офісу президента Андрій Єрмак відвідають США, щоб надати список військових цілей РФ для ударів далекобійною зброєю Штатів.

Про це повідомляє Politico з посиланням на три обізнані джерела.

Анонімні джерела розповіли виданню, що українська влада представить високопосадовцям з національної безпеки США список цілей у Росії, які, на думку Києва, можна вражати далекобійною зброєю, яку надав Вашингтон. Україна проситиме дозволу бити саме по визначених об’єктах.

Хоча раніше Україна вже оголошувала для США деякі з потенційних цілей у Росії, цей список має бути більш конкретним, пише Politico.