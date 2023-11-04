Умєров поговорив з Остіном: просив більше боєприпасів

Міністр оборони України Рустем Умєров провів щотижневу телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном, повідомили в пресслужбі відомства.

«Дякую США та міністру Остіну за новий пакет військової допомоги Україні. Ми обговорили останні оновлення на фронті та стан підготовки Сил оборони майбутнього. Я наголосив на поточних потребах України: більше боєприпасів для наших воїнів», – повідомив Рустем Умєров.

Міністр оборони України також зазначив, що вдячний за постійну та непохитну підтримку.