Політика

Умєров поговорив з Остіном: просив більше боєприпасів

4 Листопада 2023 15:25
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Умєров, зброя, сша

Міністр оборони України Рустем Умєров провів щотижневу телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном, повідомили в пресслужбі відомства.

«Дякую США та міністру Остіну за новий пакет військової допомоги Україні. Ми обговорили останні оновлення на фронті та стан підготовки Сил оборони майбутнього. Я наголосив на поточних потребах України: більше боєприпасів для наших воїнів», – повідомив Рустем Умєров.

Міністр оборони України також зазначив, що вдячний за постійну та непохитну підтримку.


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