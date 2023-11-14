Умєров оголосив результати розслідування загибелі бійців 128-й ОГШБр

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про результати перевірки обставин ракетного удару Росії по 128-ій ОГШБр у Запорізькій області 3 листопада, внаслідок якого загинули 19 бійців. Умєров також доручив Генштабу перевірити дотримання заходів безпеки у підрозділах.

Про це повідомив очільник Міноборони Рустем Умєров у соцмережах

“Головна інспекція МОУ доповіла мені про результати перевірки обставин ракетного удару по 128 ОГШБр. Зараз ми знаємо похвилинно, що і як відбулось. Розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути.

Так – там справді зібрали бійців у дворі будинку, щоб нагородити. Було проігноровано всі правила маскування. Поруч припаркували більше десяти автомобілів.

В цей час у небі був російський безпілотник-розвідник. Його зафіксували. Повітряну тривогу оголосили по всій області. Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал “ракетна небезпека”. На місці нагородження жодних централізованих безпекових заходів вжито не було.

Слідство у цій справі триває. Зокрема, його веде ДБР. Усі, хто винен в цій трагедії, понесуть передбачене законом покарання”.

Умєров повідомив, що доручив Генеральному штабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах.

“Звертаюся до всіх командирів, які відповідальні за безпеку воїнів: зневага до базових заходів безпеки неприпустима”.