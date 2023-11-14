Суспільство

Умєров оголосив результати розслідування загибелі бійців 128-й ОГШБр

14 Листопада 2023 16:51
читать на русском →
Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про результати перевірки обставин ракетного удару Росії по 128-ій ОГШБр у Запорізькій області 3 листопада, внаслідок якого загинули 19 бійців. Умєров також доручив Генштабу перевірити дотримання заходів безпеки у підрозділах.

Про це повідомив очільник Міноборони Рустем Умєров у соцмережах

“Головна інспекція МОУ доповіла мені про результати перевірки обставин ракетного удару по 128 ОГШБр. Зараз ми знаємо похвилинно, що і як відбулось. Розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути.

Так – там справді зібрали бійців у дворі будинку, щоб нагородити. Було проігноровано всі правила маскування. Поруч припаркували більше десяти автомобілів.  

В цей час у небі був російський безпілотник-розвідник. Його зафіксували. Повітряну тривогу оголосили по всій області. Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал “ракетна небезпека”. На місці нагородження жодних централізованих безпекових заходів вжито не було. 

Слідство у цій справі триває. Зокрема, його веде ДБР. Усі, хто винен в цій трагедії, понесуть передбачене законом покарання”.

Умєров повідомив, що доручив Генеральному штабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах. 

“Звертаюся до всіх командирів, які відповідальні за безпеку воїнів: зневага до базових заходів безпеки неприпустима”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Листопада 2023 16:51

Умєров оголосив результати розслідування загибелі бійців 128-й ОГШБр
14 Листопада 2023 13:50

Царьову оголосили нову підозру
14 Листопада 2023 13:03

Росіяни збільшують кількість штурмів: Зеленський провів селектор
14 Листопада 2023 12:34

У Львівській політехніці проходить мітинг студентів за відставку Фаріон
14 Листопада 2023 11:42

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВИНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
усі думки