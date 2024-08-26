Політика

Умєров обіцяє відповідь на атаки РФ
26 Серпня 2024 14:35
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війна, міноборони
Міністр оборони України Рустем Умєров / Фото: Суспільне

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна готує відповідь Росії на сьогоднішній масований обстріл, зокрема – зброєю власного виробництва.

Про це міністр написав у Facebook.

“Цієї ночі Росія знову вдарила по наших містах.  Постраждали мирні люди, зруйновані домівки, порушена критична інфраструктура. Це ще раз доводить, що для перемоги нам потрібні далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об’єктах ворога. Україна готує свої відповіді. Зброю власного виробництва”, – написав Умєров.

26 серпня російські окупанти здійснили масовану повітряну атаку на Україну. Ворог запустив десятки ракет і дронів по українській території. Через цей обстріл у кількох містах України виникли перебої з електропостачанням, що спричинило також відключення води.


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