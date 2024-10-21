Економіка

Умєров на зустрічі з Остіном закликав інвестувати в оборонне виробництво України
21 Жовтня 2024 20:35
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Міністр оборони України Рустем Умєров зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном / Фото: Міноборони

З початку року Україна інвестувала у власне оборонне виробництво понад 4 мільярди доларів.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров на брифінгу зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

“Наші безпілотники стали реальною загрозою для ворога. Вони можуть вражати цілі за тисячі кілометрів і вже знищили понад 200 військових об’єктів у Росії”, – заявив Умєров.

Він наголосив, що оборонний виробничий потенціал України може наближатися до 20 мільярдів доларів, але потрібні інвестиції від міжнародних партнерів.

“Ми закликаємо наших американських партнерів інвестувати в наше оборонне виробництво, як фінансуванням, так і передачею сучасних технологій”, – сказав Умєров.


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